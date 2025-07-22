AKIM OMIRI DANS CONTEXTE – Akim Omiri – LA SCENE DE STRASBOURG Strasbourg

AKIM OMIRI DANS CONTEXTE – Akim Omiri Début : 2026-02-05 à 20:30.

Faisons simple, ce nouveau spectacle a été rodé dans les meilleurs comedy club de Paris. Il n’est pas seulement engagé mais il est surtout très drôle ! Venez vérifier par vous même ;)Il a fait du rire une arme puissante pour informer et conscientiser son public. Dans son deuxième spectacle Contexte , le comique scrute avec sarcasme les débats et les faits de notre société, des réseaux sociaux à la Cancel Culture en passant par le complotisme.

LA SCENE DE STRASBOURG 1, RUE LAFAYETTE 67100 Strasbourg 67