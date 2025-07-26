BACH / VIVALDI – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

BACH / VIVALDI Début : 2026-01-22 à 20:00. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : BACH / VIVALDIBach et Vivaldi en majesté avec quatre clavecinistes d’exception. Virtuosité et énergie traversent ce programme jubilatoire.Pour cette grande fête du clavier, quatre grands clavecinistes français, toutes générations confondues, se réunissent autour de Vivaldi et de Bach accompagnés de l’ensemble Le Consort. Les concertos pour plusieurs claviers de Bach, rarement joués, renvoient tout autant à la période où Bach dirigeait le Collegium Musicum de Leipzig, un ensemble de musiciens professionnels et amateurs, qu’à Vivaldi qui a eu une influence essentielle sur son éducation musicale. Ainsi, Bach lui emprunte plusieurs concertos mais il opère là une véritable métamorphose : le Concerto pour 4 violons de Vivaldi devient un Concerto à 4 claviers chez Bach. Une soirée exceptionnelle à ne manquer sous aucun prétexte ! Durée : 2H sans entracte PROGRAMME Bach Concerto pour deux clavecins en do mineurConcerto pour trois clavecins en ré mineur Concerto pour quatre clavecins en la mineur VivaldiConcerto pour deux violons n°8 Concerto pour quatre violons n°10DISTRIBUTION Justin Taylor, clavecin Béatrice Martin, clavecin Louise Acabo, clavecin Olivier Baumont, clavecin Théotime Langlois de Swarte, violonSophie de Bardonnèche, violonEnsemble Le Consort

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92