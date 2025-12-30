CYRANO DE BERGERAC THEATRE LE RANELAGH Paris

CYRANO DE BERGERAC Début : 2026-04-29 à 20:00. Tarif : – euros.

CYRANO DE BERGERAC d’Edmond ROSTANDMise en scène de Jean-Philippe DAGUERRECyrano est un mousquetaire intrépide, appartenant à la compagnie des cadets de Gascogne . Il est amoureux de sa cousine Roxane mais n’ose se déclarer à elle… Si belle… Et lui si laid avec son énorme nez. Par amour, de désespoir, il accepte de protéger Christian, son rival et l’aide même à séduire Roxane. Chants, musique, combats, dix comédiens et un violoniste virtuose au service de cette version éminemment sonor, rythmée et fidèle du chef d’œuvre de Rostand !Avec Dauch, Barbara Lamballais ou Charlotte Matzneff, Simon Larvaron ou Raphaël Hidrot, Etienne Launay ou Philippe Blondelle goire Bourbier ou Yves Roux, Antoine Guiraud ou Didier Lafaye, Matthieu Gambier ou Xavier Martel, Christophe Mie, Xavier Lenczewski, Mona ThanaelViolon Petr Ruzicka ou Aramis Monroy ou Marie-Anne Favreau ou Serena ManganasMusique originale Petr RuzickaCombats Christophe Mie / Accessoires Vanessa Rey-Coyrehourcq / Costumes Corinne RossiLA PRESSE EN PARLE :TÉLÉRAMA TTT Un régal de théâtre. LE PARISIEN La combinaison des mots, du jeu et de la musique apporte une magie supplémentaire à la comédie héroïque rondement montée. La troupe, solide et joueuse, est au top. Du théâtre de troupe, dynamique et emballant. Tout ce qu’on aime. FIGAROSCOPE Jean-Philippe Daguerre a l’art de dépoussiérer les classiques ! FIP RADIO Une succulente comédie héroïque servie sur un plateau de choix. CHARLIE HEBDO Un cocktail réjouissant et lumineux

THEATRE LE RANELAGH 5 Rue des Vignes 75116 Paris 75