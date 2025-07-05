Cyrano de Bergerac Thionville

Cyrano de Bergerac

Tout le monde se trompe sur Cyrano sous son apparence de roc, il est sensible, multiple, brillant, fidèle et bouleversant. À côté de lui, nous sommes tous gris. Édouard Baer, amoureux des mots et passeur d’émotions, relève le défi d’incarner ce personnage mythique. Avec quatorze comédiens sous la direction d’Anne Kessler, ce Cyrano conjugue tragique et sublime dans une langue magistrale, offrant un hommage vibrant au chef-d’œuvre de Rostand.

Distribution Edouard Baer est Cyrano, accompagné de Catherine Salviat, Christophe Meynet, Remi Briffault, Florent Hu, Alexia Giordano, Gilles Gaston Dreyfus, Tito El Frances, Aïtor de Calvairac, Michel Dussarat, Gregoire Leprinceringuet, Atmen Kelif, Telma Bello, Jeanne Fuchs

Mise en scène Anne KesslerTout public

English :

Everyone’s wrong about Cyrano: beneath his rock-like exterior, he’s sensitive, multi-faceted, brilliant, loyal and moving. Next to him, we’re all gray. Édouard Baer, lover of words and transmitter of emotions, takes up the challenge of embodying this mythical character. With fourteen actors under the direction of Anne Kessler, this Cyrano combines tragedy and sublimity in masterly language, offering a vibrant tribute to Rostand?s masterpiece.

Cast: Edouard Baer as Cyrano, accompanied by Catherine Salviat, Christophe Meynet, Remi Briffault, Florent Hu, Alexia Giordano, Gilles Gaston Dreyfus, Tito El Frances, Aïtor de Calvairac, Michel Dussarat, Gregoire Leprinceringuet, Atmen Kelif, Telma Bello, Jeanne Fuchs

Director: Anne Kessler

German :

Alle täuschen sich in Cyrano: Unter seinem felsenfesten Äußeren ist er sensibel, vielseitig, brillant, treu und erschütternd. Neben ihm sind wir alle grau. Édouard Baer, ein Liebhaber der Worte und Vermittler von Emotionen, nimmt die Herausforderung an, diese mythische Figur zu verkörpern. Mit vierzehn Schauspielern unter der Regie von Anne Kessler vereint dieser Cyrano Tragik und Erhabenheit in einer meisterhaften Sprache und bietet eine vibrierende Hommage an Rostands Meisterwerk.

Besetzung: Edouard Baer ist Cyrano, begleitet von Catherine Salviat, Christophe Meynet, Remi Briffault, Florent Hu, Alexia Giordano, Gilles Gaston Dreyfus, Tito El Frances, Aïtor de Calvairac, Michel Dussarat, Gregoire Leprinceringuet, Atmen Kelif, Telma Bello, Jeanne Fuchs

Regie: Anne Kessler

Italiano :

Tutti si sbagliano su Cyrano: sotto la sua apparenza rocciosa, è sensibile, sfaccettato, brillante, leale e commovente. Accanto a lui, siamo tutti grigi. Édouard Baer, amante delle parole e trasportatore di emozioni, ha accettato la sfida di ritrarre questo personaggio leggendario. Con quattordici attori diretti da Anne Kessler, questo Cyrano unisce tragedia e sublimità in un linguaggio magistrale, offrendo un vibrante omaggio al capolavoro di Rostand.

Cast: Edouard Baer nel ruolo di Cyrano, accompagnato da Catherine Salviat, Christophe Meynet, Remi Briffault, Florent Hu, Alexia Giordano, Gilles Gaston Dreyfus, Tito El Frances, Aïtor de Calvairac, Michel Dussarat, Gregoire Leprinceringuet, Atmen Kelif, Telma Bello, Jeanne Fuchs

Regia: Anne Kessler

Espanol :

Todo el mundo se equivoca con Cyrano: bajo su apariencia de roca, es sensible, polifacético, brillante, leal y conmovedor. A su lado, todos somos grises. Édouard Baer, amante de la palabra y transmisor de emociones, ha aceptado el reto de retratar a este personaje legendario. Con catorce actores bajo la dirección de Anne Kessler, este Cyrano combina tragedia y sublimidad en un lenguaje magistral, ofreciendo un vibrante homenaje a la obra maestra de Rostand.

Reparto: Edouard Baer como Cyrano, acompañado por Catherine Salviat, Christophe Meynet, Remi Briffault, Florent Hu, Alexia Giordano, Gilles Gaston Dreyfus, Tito El Frances, Aïtor de Calvairac, Michel Dussarat, Gregoire Leprinceringuet, Atmen Kelif, Telma Bello, Jeanne Fuchs

Dirección: Anne Kessler

