Cyrano de Bergerac Théatre Georges-Leygues Villeneuve-sur-Lot
Cyrano de Bergerac Théatre Georges-Leygues Villeneuve-sur-Lot vendredi 3 avril 2026.
Cyrano de Bergerac
Théatre Georges-Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Jean-Marc Dumontet présente Cyrano de Bergerac joué par Edouard Baer au Théatre Georges-Leygues
Jean-Marc Dumontet présente Cyrano de Bergerac joué par Edouard Baer au Théatre Georges-Leygues .
Théatre Georges-Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 49 tgl.billetterie@mairie-villeneuvesurlot.fr
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English : Cyrano de Bergerac
Jean-Marc Dumontet presents Cyrano de Bergerac played by Edouard Baer at Théatre Georges-Leygues
L’événement Cyrano de Bergerac Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Villeneuve Vallée du Lot
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