Cyrano de Bergerac Théatre Georges-Leygues Villeneuve-sur-Lot

Cyrano de Bergerac

Théatre Georges-Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Jean-Marc Dumontet présente Cyrano de Bergerac joué par Edouard Baer au Théatre Georges-Leygues

Jean-Marc Dumontet présente Cyrano de Bergerac joué par Edouard Baer au Théatre Georges-Leygues .

Théatre Georges-Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 49 tgl.billetterie@mairie-villeneuvesurlot.fr

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English : Cyrano de Bergerac

Jean-Marc Dumontet presents Cyrano de Bergerac played by Edouard Baer at Théatre Georges-Leygues

L’événement Cyrano de Bergerac Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Villeneuve Vallée du Lot