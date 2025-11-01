Cyrano de Bergerac Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

Cyrano de Bergerac

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 14 – 14 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Cyrano est un roc.. friable, multiple, sensible, entier, éperdu, brillant, fidèle, abandonné par les grâces et pourtant étincelant de cœur et d’âme. Une troupe de 14 comédiens sert un chef-d’œuvre où tragique et sublime se conjuguent dans une langue hors du commun.

Durée 2h Tout public.

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 49

English : Cyrano de Bergerac

Cyrano is a rock… brittle, multiple, sensitive, whole, distraught, brilliant, faithful, abandoned by the graces and yet sparkling with heart and soul. A troupe of 14 actors serve up a masterpiece in which tragedy and the sublime are combined in an extraordinary language.

Running time: 2 hrs.

German : Cyrano de Bergerac

Cyrano ist ein Fels… brüchig, vielfältig, empfindsam, ganz und gar, verzweifelt, brillant, treu, von den Grazien verlassen und doch funkelnd im Herzen und in der Seele. Eine Gruppe von 14 Schauspielern serviert ein Meisterwerk, in dem sich Tragik und Erhabenheit in einer außergewöhnlichen Sprache vereinen.

Dauer: 2 Stunden Für alle Altersgruppen.

Italiano :

Cyrano è una roccia… friabile, multipla, sensibile, integra, sconvolta, brillante, fedele, abbandonata dalle grazie eppure scintillante di cuore e anima. Una troupe di 14 attori mette in scena un capolavoro in cui tragedia e sublime si fondono in un linguaggio straordinario.

Durata: 2 ore Per tutti i pubblici.

Espanol : Cyrano de Bergerac

Cyrano es una roca… desmenuzable, múltiple, sensible, íntegra, angustiada, brillante, fiel, abandonada por las gracias y, sin embargo, chispeante de corazón y de alma. Una troupe de 14 actores sirve una obra maestra en la que la tragedia y lo sublime se combinan en un lenguaje extraordinario.

Duración: 2 horas Todos los públicos.

