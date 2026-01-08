CYRANO Lattes

CYRANO

1050, Avenue Léonard de Vinci Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Rendez-vous le vendredi 16 janvier 2026 à 20h30 au Théâtre Jacques Cœur pour découvrir Cyrano, l’une des pièces les plus populaires du théâtre français.

Un héros vulnérable, une ambiance Tzigane, sous la houlette d’Anne Kessler sociétaire honoraire de la Comédie Française, pour redonner à Cyrano sa dimension d’épopée humaine populaire dans un esprit de troupe à ce monument insurpassable de poésie.

Depuis qu’il a reçu le Molière de la révélation théâtrale en 2001, Édouard Baer n’a pas quitté la scène. Amoureux des mots, de la langue, de la poésie, homme de troupe et de music hall, passeur d’émotions, Édouard Baer avec la gracieuse Alexia Giordano, et une belle distribution de comédiens, restituent le souffle de la pièce avec une grande humilité pour servir ce chef d’œuvre où tragique et sublime se conjuguent dans une langue hors du commun. .

1050, Avenue Léonard de Vinci Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 99 52 95 00

English :

Join us on Friday January 16, 2026 at 8:30pm at the Théâtre Jacques C?ur to discover Cyrano, one of the most popular plays in French theater.

