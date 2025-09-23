Cyrano Médiathèque Aragon Le Mans

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Début : 2025-09-23

fin : 2025-10-04

Exposition

S’inspirant de la célèbre pièce d’Edmond de Rostand, Cyrano de Bergerac, Taï-Marc Le Thanh ravit par son texte plein d’humour et de dérision et offre à Rébecca Dautremer la possibilité d’exercer une nouvelle fois tout son talent. Sous son pinceau, Cyrano devient un samouraï élégant bien qu’au profil peu flatteur et Roxane, la cousine tant aimée, une belle jeune femme aux cheveux de jais et aux toilettes soignées.

Du 23 septembre au 4 octobre Aragon (coursive BD)

Tout public .

