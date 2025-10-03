Cyrano Médiathèque Aragon Le Mans

Cyrano 3 et 4 octobre Médiathèque Aragon Sarthe

Gratuit, entrée libre

Début : 2025-10-03T10:00:00 – 2025-10-03T18:30:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

S’inspirant de la célèbre pièce d’Edmond de Rostand, Cyrano de Bergerac, Taï-Marc Le Thanh ravit par son texte plein d’humour et de dérision et offre à Rébecca Dautremer la possibilité d’exercer une nouvelle fois tout son talent. Sous son pinceau, Cyrano devient un samouraï élégant bien qu’au profil peu flatteur et Roxane, la cousine tant aimée, une belle jeune femme aux cheveux de jais et aux toilettes soignées.

Du 23 septembre au 4 octobre – Aragon (coursive BD)

Tout public

Médiathèque Aragon 54 rue du port 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Exposition

Ville du Mans