Cyrano par le bout du nez Jardin des Carmes haut Aurillac

Cyrano par le bout du nez Jardin des Carmes haut Aurillac mercredi 20 août 2025.

Cyrano par le bout du nez

Jardin des Carmes haut Festival internationale de théâtre de rue d’Aurillac -Festival d’Aurillac Pastille 80 Aurillac Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-20 15:45:00

fin : 2025-08-20

Date(s) :

2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23

Cyrano par le bout du nez par la Compagnie Qui ?

Avec Elvire Capezzali et Marie Neichel

Spectacle clownesque tout public à partir de 7 ans

Contact Compagnie Qui? : contact@ciequi.fr

Artiste associée Elvire Capezzali 06 22 03 34 00

.

Jardin des Carmes haut Festival internationale de théâtre de rue d’Aurillac -Festival d’Aurillac Pastille 80 Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 03 34 00 diffusion@ciequi.fr

English :

Cyrano par le bout du nez by Compagnie Qui?

With Elvire Capezzali and Marie Neichel

Clown show for all ages 7 and up

Contact Compagnie Qui? at contact@ciequi.fr

Associate artist Elvire Capezzali ? 06 22 03 34 00

German :

Cyrano par le bout du nez von der Compagnie Qui?

Mit Elvire Capezzali und Marie Neichel

Clowneske Aufführung für alle ab 7 Jahren

Kontakt zur Compagnie Qui? contact@ciequi.fr

Assoziierte Künstlerin: Elvire Capezzali ? 06 22 03 34 00

Italiano :

Cyrano par le bout du nez della Compagnie Qui?

Con Elvire Capezzali e Marie Neichel

Spettacolo di clown per tutte le età dai 7 anni in su

Contattare la Compagnie Qui? all’indirizzo contact@ciequi.fr

Artista associato: Elvire Capezzali ? 06 22 03 34 00

Espanol :

Cyrano par le bout du nez de la Compagnie Qui?

Con Elvire Capezzali y Marie Neichel

Espectáculo de clown para todas las edades a partir de 7 años

Contacte con la Compagnie Qui? en contact@ciequi.fr

Artista asociada: Elvire Capezzali ? 06 22 03 34 00

L’événement Cyrano par le bout du nez Aurillac a été mis à jour le 2025-07-25 par Office de Tourisme du Pays d’Aurillac