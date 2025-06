Cyril Etesse Monolithe Familia Théâtre Berck 5 août 2025 07:00

Cyril Etesse Monolithe Familia Théâtre 9 rue de la Marine Berck Pas-de-Calais

Monolithe Bloc de pierre naturel ou taillé, massif ou monumental. Chez le réalisateur Stanley Kubrick, il joue un rôle majeur et mystérieux dans l’évolution de l’espèce humaine. Après son parcours remarqué dans On n’demande qu’à en rire sur France 2 où il avait imité Laurent Ruquier (vu des millions de fois, tous réseaux confondus)… Après avoir impressionné par son débit de paroles ultra-rapide… Après avoir tourné avec succès avec sa comédie hommage à Louis de Funès partout en France, Cyril Etesse revient sur scène en solo.

Avec 20 ans de scène au compteur et fort de ses expériences télé et radio, Cyril livre son regard sur l’évolution de la société mais aussi du milieu de l’humour au temps des réseaux sociaux qui ont tout bouleversé. L’heure est au bilan dans ce nouveau spectacle de stand up et d’imitations originales, au regard décalé et sans concession sur notre monde d’hier, d’aujourd’hui et de demain…

À 20h, au Familia Théâtre (rue de la Marine)

Tarifs Tarif plein 18€ Tarif réduit 15€ (en vente à l’Office du Tourisme)

Organisé par le Familia Théâtre +33(0)7 86 87 32 46 .

9 rue de la Marine

Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 86 87 32 46

