Cyril Gauthier Leblond nous raconte son aventure sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle – Phare de Saint-Mathieu Plougonvelin, 14 mai 2025 15:00

Phare de Saint-Mathieu 3 rue des Moines Plougonvelin Finistère

2025-05-14 15:00:00

2025-05-14

Du Finistère au cap Finisterre

Le 5 mars 2023, Cyril Gauthier Leblond part, seul, de Plourin pour rejoindre le Cap Finisterre en Espagne en empruntant le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Presque deux mois de marches intenses tant physiquement qu’émotionnellement. Ouvrir, déplier, pour engager une narration de soi, une lecture différente de son histoire, de sa mémoire, au fil du pas est une expérience luxueuse et presque hors du temps .

Un moment d’échange est prévu au phare de Saint-Mathieu le mercredi 14 mai à 15h. Cyril reviendra sur cette aventure qui l’a profondément marqué et qui continue de faire son chemin en lui. Deux années ont passé sans que le chemin ne se soit arrêté. Il me profite toujours et toujours mieux . .

Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne

