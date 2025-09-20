Cyril Héricourt & Burn Project Duo en concert à la microbrasserie Bulle’s Not Dead Germaine

Cyril Héricourt & Burn Project Duo en concert à la microbrasserie Bulle’s Not Dead Germaine samedi 20 septembre 2025.

Cyril Héricourt & Burn Project Duo en concert à la microbrasserie Bulle’s Not Dead

11 grande rue Germaine Aisne

Gratuit

Gratuit

Date : 2025-09-20

Début : 2025-09-20 19:30:00

fin : 2025-09-20 00:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Cyril Héricourt & Burn Project Duo seront en concert à la microbrasserie Bulle’s Not Dead à Germaine le samedi 20 septembre 2025 à partir de 19h30.

CYRIL HERICOURT / solo guitare voix

Loin d’être un énième chanteur réaliste, CYRIL HERICOURT privilé

gie une ligne claire, personnelle, idéaliste peut-être, mais entêtée. Une épure jusqu’au-boutiste qui va à l’essentiel. On pense à Renaud, Miossec ,ou encore Yves Simon, le nomadisme comme philosophie de vie, le carnet de bord et sa fidèle guitare toujours à portée de main.

BURN PROJECT DUO / Dark Folk Rock

Formé en 2025 à Rouen, Burn Project est un groupe de dark rock où la poésie rencontre le blues et la folk, avec des touches d’énergie punk.

Influencé par des artistes tels que Nick Cave, Rowland S. Howard, Gun Club, Songs: Ohia, The Drones ou The Floors, Tom Ledbetter, leader et compositeur du groupe, est inspiré depuis son adolescence par ces figures emblématiques. Entouré par des musiciens issus de divers horizons, il explore avec Burn Project un univers où se mêlent intensité et intimité des émotion brutes.

Pour l’occasion Burn Project jouera en version duo et Unplugged (ou presque). Pas de batterie pour laisser la place aux inspirations folk du groupe avec un répertoire taillé sur mesure alternant entre compos et reprises de standards du genre. »

11 grande rue Germaine 02590 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr

English :

Cyril Héricourt & Burn Project Duo will be in concert at Bulle’s Not Dead microbrewery in Germaine on Saturday, September 20, 2025 from 7:30pm.

CYRIL HERICOURT / solo guitar/vocals

Far from being the umpteenth realist singer, CYRIL HERICOURT favors a clear, personal

a clear, personal line, idealistic perhaps, but stubborn. A pared-down, down-to-earth approach that goes straight to the heart of the matter. One thinks of Renaud, Miossec or Yves Simon, nomadism as a philosophy of life, the logbook and his faithful guitar always at hand.

BURN PROJECT DUO / Dark Folk Rock

Formed in Rouen in 2025, Burn Project is a dark rock band where poetry meets blues and folk, with touches of punk energy.

Influenced by artists such as Nick Cave, Rowland S. Howard, Gun Club, Songs: Ohia, The Drones or The Floors, Tom Ledbetter, the band’s leader and composer, has been inspired by these emblematic figures since he was a teenager. Surrounded by musicians from a wide range of backgrounds, Burn Project explores a universe where raw emotion blends intensity and intimacy.

For the occasion, Burn Project will be playing a duo and Unplugged version (or almost). No drums, to make way for the group’s folk inspirations, with a repertoire tailored to the occasion, alternating between compositions and covers of standards of the genre »

German :

Cyril Héricourt & Burn Project Duo werden am Samstag, den 20. September 2025 ab 19:30 Uhr in der Mikrobrauerei Bulle’s Not Dead in Germaine auftreten.

CYRIL HERICOURT / Solo Gitarre Gesang

CYRIL HERICOURT ist weit davon entfernt, ein weiterer realistischer Sänger zu sein

giert er eine klare, persönliche Linie, vielleicht idealistisch, aber stur. Eine bis zum Äußersten gehende Reinheit, die sich auf das Wesentliche konzentriert. Man denkt an Renaud, Miossec oder auch Yves Simon, das Nomadentum als Lebensphilosophie, das Logbuch und seine treue Gitarre immer in Reichweite.

BURN PROJECT DUO / Dark Folk Rock

Burn Project wurde 2025 in Rouen gegründet und ist eine « Dark Rock »-Band, in der Poesie auf Blues und Folk trifft, mit einem Hauch von Punk-Energie.

Beeinflusst von Künstlern wie Nick Cave, Rowland S. Howard, Gun Club, Songs: Ohia, The Drones und The Floors wurde Tom Ledbetter, der Bandleader und Komponist, schon als Teenager von diesen ikonischen Figuren inspiriert. Zusammen mit Musikern aus verschiedenen Bereichen erkundet er mit Burn Project ein Universum, in dem sich Intensität und Intimität der rohen Emotionen vermischen.

Zu diesem Anlass wird Burn Project in der Duo- und Unplugged-Version (oder fast) spielen. Kein Schlagzeug, um Platz für die Folk-Inspirationen der Band mit einem maßgeschneiderten Repertoire zu lassen, das zwischen Kompositionen und Coverversionen von Standards des Genres wechselt. »

Italiano :

Cyril Héricourt & Burn Project Duo saranno in concerto al microbirrificio Bulle’s Not Dead di Germaine sabato 20 settembre 2025 dalle 19.30.

CYRIL HERICOURT / chitarra solista e voce

Lungi dall’essere l’ennesimo cantante realista, CYRIL HERICOURT preferisce uno stile chiaro, personale, ideale

il suo stile è chiaro, personale, forse idealista, ma ostinato. Un approccio essenziale, con i piedi per terra, che va dritto al cuore della questione. Ricorda Renaud, Miossec e Yves Simon, con una filosofia di vita nomade, un taccuino e la sua fidata chitarra sempre a portata di mano.

BURN PROJECT DUO / Rock Folk Scuro

Formatisi a Rouen nel 2025, i Burn Project sono una band dark rock in cui la poesia incontra il blues e il folk, con tocchi di energia punk.

Influenzati da artisti come Nick Cave, Rowland S. Howard, Gun Club, Songs: Ohia, The Drones e The Floors, Tom Ledbetter, leader e compositore della band, si è ispirato a queste figure iconiche fin dall’adolescenza. Circondati da musicisti provenienti da una vasta gamma di background, i Burn Project esplorano un universo in cui si fondono l’intensità e l’intimità delle emozioni più crude.

Per l’occasione, Burn Project suonerà in duetto e in versione Unplugged (o quasi). Niente batteria, per lasciare spazio alle ispirazioni folk del gruppo, con un repertorio su misura che alterna composizioni e cover di standard del genere »

Espanol :

Cyril Héricourt & Burn Project Duo estarán en concierto en la microcervecería Bulle’s Not Dead de Germaine el sábado 20 de septiembre de 2025 a partir de las 19.30 h.

CYRIL HERICOURT / guitarra solista y voz

Lejos de ser el enésimo cantante realista, CYRIL HERICOURT prefiere un estilo claro, personal

su estilo es claro, personal, idealista quizás, pero obstinado. Un enfoque sencillo y realista que va directo al meollo de la cuestión. Nos recuerda a Renaud, Miossec e Yves Simon, con el nomadismo como filosofía de vida, su cuaderno de bitácora y su fiel guitarra siempre a mano.

BURN PROJECT DUO / Dark Folk Rock

Formado en Rouen en 2025, Burn Project es un grupo de rock oscuro donde la poesía se une al blues y al folk, con toques de energía punk.

Influenciados por artistas como Nick Cave, Rowland S. Howard, Gun Club, Songs: Ohia, The Drones y The Floors, Tom Ledbetter, líder y compositor de la banda, se ha inspirado en estas figuras icónicas desde que era adolescente. Rodeado de músicos de orígenes muy diversos, Burn Project explora un mundo en el que confluyen la intensidad y la intimidad de la emoción en estado puro.

Para la ocasión, Burn Project tocará a dúo y en versión Unplugged (o casi). Sin batería, para dar paso a las inspiraciones folk del grupo, con un repertorio hecho a medida que alterna composiciones y versiones de los estándares del género »

