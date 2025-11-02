D’ de Kabal Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne

D’ de Kabal

Le Maquis de Vareilles 2 Rue de l’Érable Les Vallées de la Vanne Yonne

Début : 2025-11-02 17:30:00

fin : 2025-11-02

D’ de Kabal rappeur, slameur, écrivain et metteur en scène

Présentation livre

Ma honte éditions du Diable Vauvert

Dans Ma honte (autobiographie d’un enfant violé) D’ de Kabal partage avec nous tout ce qu’il a découvert, analysé, compris et réinterrogé de sa place Un homme victime d’inceste commis par des femmes.

Les enjeux sont complexes et la remise en question inévitable.

C’est en musique qu’il nous fera entendre quelques extraits choisis de son ouvrage paru aux éditions du diable Vauvert.

À l’issue de la lecture-performance une rencontre sera organisée avec le public. .

