D ERSCHT WIHNACHTE NOOCH’EM KRIEJ

1 Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-05 09:39:00

fin : 2025-12-07 09:39:00

Date(s) :

2025-12-05

Découvrez au Théâtre de Haguenau un spectacle émouvant pour enfants dès 10 ans un Noël 1945 où l’espoir renaît

L’histoire se déroule en Alsace du Nord, le 24 décembre 1945, lors du premier Noël après la guerre.

Dans une maison modeste, une famille tente de retrouver un peu de joie malgré les blessures du passé. Annele, dont le mari Lucien a disparu en Russie, refuse de fêter Noël et garde l’espoir de son retour.

Alors qu’une coupure de courant plonge la pièce dans le noir, elle croit entendre le portail s’ouvrir. C’est bien Lucien il est revenu. Noël peut enfin être célébré dans la paix retrouvée.

Un spectacle pour les enfants à partir de 10 ans. 0 .

1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 12 31 57 tasn67@hotmail.com

English :

Théâtre de Haguenau presents a moving show for children aged 10 and up: a Christmas in 1945 where hope is reborn

L’événement D ERSCHT WIHNACHTE NOOCH’EM KRIEJ Haguenau a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau