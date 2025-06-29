D.I.V.A – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

D.I.V.A – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire dimanche 26 avril 2026.

D.I.V.A Début : 2026-04-26 à 17:00. Tarif : – euros.

D.I.V.A Opus 2 Après avoir conquis plus de 80.000 spectateurs, les quatre divas sont de retour avec un nouveau spectacle, cinq réductions d’opéras qui passeront au travers du prisme de leur esprit loufoque.Imaginez 5 opéras de légende, les « Noces de Figaro » (Mozart), « Faust » (Gounod), « Rigoletto » (Verdi), « Lucia di Lammermoor » (Donizetti), « La Vie Parisienne » (Offenbach), réduits dans des versions de 15 minutes. Et tant qu’à faire interprétés par 4 chanteuses lyriques délicieusement barrées et un quatuor à cordes. Bienvenue dans l’univers de D.I.V.A ! Après avoir conquis le public avec leur premier spectacle, les quatre divas reviennent libérées, explorant les moindres recoins de leur folie et de leur fantaisie avec une nouvelle esthétique démesurée et très colorée. Sur ce nouvel opus, D.I.V.A passe à un niveau supérieur ; le choix du répertoire, plus audacieux, explorant de nouvelles œuvres, de nouvelles sonorités fera découvrir, sous un nouveau jour, 5 grands opéras dont certains moins connus du grand public. À ne manquer sous aucun prétexte !

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69