D.I.Y / Bricolarchi : Jardiner La ville Cité de l’architecture et du patrimoine Paris

D.I.Y / Bricolarchi : Jardiner La ville 20 et 21 septembre Cité de l’architecture et du patrimoine Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Dans le cadre de l’exposition-atelier, imaginez la façade végétalisée d’un bâtiment emblématique.

À partir de 6 ans, la présence d’un adulte est requise.

Max Elbling