D.J. entre les cagettes Hendaye
D.J. entre les cagettes Hendaye samedi 13 septembre 2025.
D.J. entre les cagettes
Place Sokoburu Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Entre tomates, espadrilles et courgettes, DJ entre les cagettes animera le marché de Sokoburu en musique, pour accompagner vos achats et vos rencontres. .
Place Sokoburu Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49 mendizolan@hendaye.fr
English : D.J. entre les cagettes
German : D.J. entre les cagettes
Italiano :
Espanol : D.J. entre les cagettes
L’événement D.J. entre les cagettes Hendaye a été mis à jour le 2025-09-05 par Hendaye Tourisme & Commerce