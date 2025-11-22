D.Lis ! enquête théâtrale à la médiathèque Grenade-sur-l’Adour
D.Lis ! enquête théâtrale à la médiathèque Grenade-sur-l’Adour samedi 22 novembre 2025.
D.Lis ! enquête théâtrale à la médiathèque
Grenade-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Gladys Watson et Claude Magret, nos deux experts de la police scientifique, reviennent pour une nouvelle enquête théâtrale en médiathèque. Dans D.Lis ! , nos agents enquêtaient sur un fait divers atroce Des livres mutilés puis suspendus dans l’accueil de la médiathèque . Le spectateur devenait alors le témoin partie prenante de cette enquête pour le moins insolite révélant au fil des indices, le fonctionnement des espaces dédiés aux livres.
(Gratuit Pour toute la famille). .
Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 75 36
English : D.Lis ! enquête théâtrale à la médiathèque
German : D.Lis ! enquête théâtrale à la médiathèque
Italiano :
Espanol : D.Lis ! enquête théâtrale à la médiathèque
L’événement D.Lis ! enquête théâtrale à la médiathèque Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Grenade