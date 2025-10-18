D UNE OMBRE A L AUTRE – LA BOISERIE Mazan

D UNE OMBRE A L AUTRE Début : 2025-10-18 à 21:00. Tarif : – euros.

Le Groupe D’UNE OMBRE À L’AUTRE Chante Francis CabrelBernard RICHARD crée le groupe en 1994. Entouré de 5 musiciens de grands talents, le groupe s’impose par la voix de Bernard, qui sans mimétisme rejoint, à s’y méprendre, celle du chanteur parmi les plus prolifiques de la chanson française.Fort d’une présence scénique remarquable, d’une interprétation passionnée et sincère, couplées à des arrangements musicaux indéniablement efficaces, le sextet remporte systématiquement l’adhésion du public.

LA BOISERIE 150 CHEMIN DE MODENE – 84380 Mazan 84