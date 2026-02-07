D1 Futsal : Nantes Métropole Futsal – Kingersgheim Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-21 20:30 – 22:30

Gratuit : non 1 € à 20 € 20 € grand public / 10 € réduit / 5 € PSH / 1 € moins de 12 ans Billetterie : https://boutique.nantesmetropolefutsal.fr/ Tout public

MATCH DE FUTSAL – J13 – D1 Venez assister à un match de futsal de Division 1 opposant Nantes Métropole Futsal à Kingersheim. Une affiche de haut niveau, rythmée et engagée, avec du spectacle, de l’intensité et des buts. Soutenez votre équipe et vivez une soirée 100 % futsal !

Complexe Sportif Mangin Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

0255581103 https://nantesmetropolefutsal.fr



