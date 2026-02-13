D1 Futsal : Nantes Métropole Futsal – Kingersgheim, Complexe Sportif Mangin Beaulieu, Nantes

D1 Futsal : Nantes Métropole Futsal – Kingersgheim Samedi 21 février, 20h30 Complexe Sportif Mangin Beaulieu Loire-Atlantique

1 € à 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T20:30:00+01:00 – 2026-02-21T22:30:00+01:00

Fin : 2026-02-21T20:30:00+01:00 – 2026-02-21T22:30:00+01:00

MATCH DE FUTSAL – J13 – D1

Venez assister à un match de futsal de Division 1 opposant Nantes Métropole Futsal à Kingersheim. Une affiche de haut niveau, rythmée et engagée, avec du spectacle, de l’intensité et des buts.

Soutenez votre équipe et vivez une soirée 100 % futsal !

Complexe Sportif Mangin Beaulieu Rue des Boires, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Futsal