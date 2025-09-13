D1 Futsal – Nantes Métropole Futsal vs Avion Futsal Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes

D1 Futsal – Nantes Métropole Futsal vs Avion Futsal Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes samedi 13 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-13 21:00 – 23:00

Gratuit : non Plein tarif : 10 €Tarif réduit : 5 €Moins de 12 ans : 1 € Billetterie en ligne : billetweb.fr/pro/nmf

Le Nantes Métropole Futsal fait son grand retour à Mangin Beaulieu pour une nouvelle saison de D1 Futsal. Venez vibrer devant un match spectaculaire opposant les Éléphants du NMF à Avion Futsal, dans une salle capable d’accueillir plus de 2 500 supporters. Coup d’envoi à 21h Une soirée sportive et festive à ne pas manquer pour découvrir le meilleur du futsal français !

Complexe Sportif Mangin Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200