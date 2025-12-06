D1 Futsal – Nantes Métropole Futsal vs Nice Futsal Club Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 21:00 – 23:00

Gratuit : non Plein tarif : 10 € Tarif réduit (étudiant, groupe à partir de 10 personnes, Carte Blanche) : 5 € Billetterie : billetweb.fr/nantes-m-tropole-futsal-nice-futsal-club-j11-d1-futsal

Les Éléphants du NMF accueillent Nice Futsal Club pour une nouvelle soirée de championnat. Un match qui s’annonce spectaculaire pour conclure 2025 en beauté à Mangin Beaulieu. Samedi 6 décembre 2025 – Coup d’envoi à 21h

Complexe Sportif Mangin Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

0255581103