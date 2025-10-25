D1 Futsal : Nantes Métropole Futsal vs Sporting Club de Paris Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes

D1 Futsal : Nantes Métropole Futsal vs Sporting Club de Paris Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes samedi 25 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-25 21:00 – 23:00

Gratuit : non Tarif plein : 10 € Tarif réduit (étudiants, groupes) : 5 € Billetterie en ligne : billetweb.fr/nantes-m-tropole-futsal-sporting-de-paris-j6-d1-futsal

Le Nantes Métropole Futsal reçoit le Sporting Paris, l’un des grands noms du futsal français. Ambiance garantie à Mangin Beaulieu pour un duel de haut niveau devant plus de 2 500 spectateurs. Samedi 25 octobre 2025 Coup d’envoi à 21h00 – Ouverture des portes à 19h30 Venez soutenir Nantes dans une ambiance unique et découvrir le meilleur du futsal français.

Complexe Sportif Mangin Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

https://www.billetweb.fr/nantes-m-tropole-futsal-sporting-de-paris-j6-d1-futsal