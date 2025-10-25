D1 Futsal : Nantes Métropole Futsal vs Sporting Club de Paris Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes
10 € / 5 €
Début : 2025-10-25T21:00:00 – 2025-10-25T23:00:00
Le Nantes Métropole Futsal reçoit le Sporting Paris, l’un des grands noms du futsal français.
Ambiance garantie à Mangin Beaulieu pour un duel de haut niveau devant plus de 2 500 spectateurs.
Samedi 25 octobre 2025
Coup d’envoi à 21h00 – Ouverture des portes à 19h30
Venez soutenir Nantes dans une ambiance unique et découvrir le meilleur du futsal français.
Complexe Sportif Mangin Beaulieu Rue des Boires, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
Futsal