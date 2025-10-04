D1 Futsal : Nantes Métropole Futsal vs UJS Toulouse Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes

D1 Futsal : Nantes Métropole Futsal vs UJS Toulouse Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes samedi 4 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-04 21:00 – 23:00

Gratuit : non 1 € à 20 € Billetterie en ligne : billetweb.fr/nantes-m-tropole-futsal-ujs-toulouse-j4-d1-futsal

Nantes Métropole Futsal vs UJS Toulouse Le Nantes Métropole Futsal poursuit sa saison à Mangin Beaulieu pour une nouvelle affiche de D1 Futsal. Les Éléphants affrontent UJS Toulouse, un duel qui promet intensité et spectacle dans une salle prête à vibrer.

Complexe Sportif Mangin Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200