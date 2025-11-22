Da Pontcé

Espace Galerne La Romagne Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 18:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Saison culturelle ITINERANCES

Trio électro-pop

Imaginé au départ comme une récréation électro-pop et en solo de la chanteuse/multi-instrumentiste Élisabeth Hérault, Da Pontcé a rapidement muté sous la forme d’un trio. Leur premier EP montre la direction des pop-songs dadaïstes un peu lunaires chantées d’une voix lactée à la poésie abstraite et décalée façon Julien Gasc, Voyou ou Flavien Berger, et efficaces en diable.

Sur scène, le propos se muscle davantage et vise directement les jambes. À l’instar d’un Zombie Zombie ou d’un MadMadMad, Da Pontcé transforme alors sa pop en techno organique, en post-punk cosmique. Rejoignez-nous vite. De là-haut, la Terre est tellement plus belle !

Chant, flûtes, saxophones, trombone, machines Élisabeth Hérault

Trompette, trombone, basse, clavier Alain Lardeux

Percussions, batterie Antoine David

Réservations conseillées

– par téléphone 02 44 09 26 06

– en lignesur www.cholet.fr

– sur place dans la limite des places disponibles .

Espace Galerne La Romagne 49740 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 26 00 conservatoire@choletagglomeration.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Da Pontcé La Romagne a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais