Da Pontcé La Romagne
Da Pontcé La Romagne samedi 22 novembre 2025.
Da Pontcé
Espace Galerne La Romagne Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 18:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Saison culturelle ITINERANCES
Trio électro-pop
Imaginé au départ comme une récréation électro-pop et en solo de la chanteuse/multi-instrumentiste Élisabeth Hérault, Da Pontcé a rapidement muté sous la forme d’un trio. Leur premier EP montre la direction des pop-songs dadaïstes un peu lunaires chantées d’une voix lactée à la poésie abstraite et décalée façon Julien Gasc, Voyou ou Flavien Berger, et efficaces en diable.
Sur scène, le propos se muscle davantage et vise directement les jambes. À l’instar d’un Zombie Zombie ou d’un MadMadMad, Da Pontcé transforme alors sa pop en techno organique, en post-punk cosmique. Rejoignez-nous vite. De là-haut, la Terre est tellement plus belle !
Chant, flûtes, saxophones, trombone, machines Élisabeth Hérault
Trompette, trombone, basse, clavier Alain Lardeux
Percussions, batterie Antoine David
Réservations conseillées
– par téléphone 02 44 09 26 06
– en lignesur www.cholet.fr
– sur place dans la limite des places disponibles .
Espace Galerne La Romagne 49740 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 26 00 conservatoire@choletagglomeration.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Da Pontcé La Romagne a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais