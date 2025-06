Da PontCé Théâtre de Verdure Vair-sur-Loire – Théâtre de Verdure Vair-sur-Loire 27 juin 2025 21:00

Loire-Atlantique

Da PontCé Théâtre de Verdure Vair-sur-Loire Théâtre de Verdure 2 rue de Versailles Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 21:00:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Venez profiter d’un concert Pop électro au Théâtre de Verdure de Vair-sur-Loire

Né de l’imaginaire d’Élisabeth Hérault, Da PontCé évolue en trio entre pop dadaïste et électro cosmique. Voix lactée, poésie décalée

et synthés envoûtants leur premier EP intrigue autant qu’il captive.

En live, le groupe déploie une énergie dansante et transformatrice, entre techno organique et post-punk spatial. Une expérience aussi

étrange que magnétique.

En cas de pluie, les concerts et spectacles se dérouleront à la Salle de la Cour (Anetz), à la même heure. .

Théâtre de Verdure 2 rue de Versailles

Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 02 23

English :

Enjoy an electro pop concert at the Théâtre de Verdure in Vair-sur-Loire

German :

Genießen Sie ein Elektro-Pop-Konzert im Théâtre de Verdure in Vair-sur-Loire

Italiano :

Venite a godervi un concerto electro pop al Théâtre de Verdure di Vair-sur-Loire

Espanol :

Ven a disfrutar de un concierto de electro pop en el Théâtre de Verdure de Vair-sur-Loire

L’événement Da PontCé Théâtre de Verdure Vair-sur-Loire Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2025-06-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis