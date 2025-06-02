DA UZI – LE METRONUM Toulouse

DA UZI Début : 2026-01-15 à 20:30. Tarif : – euros.

Da Uzi frappe fort avec son nouvel album Original Gangsta , le petit dernier d’une série d’opus marquant la scène urbaine et fraîchement disponibledepuis Janvier 2025 .Un projet intense qui mêle récits de rue, flow tranchant et collaborations marquantes. Pour célébrer cette sortie, il part en tournée et commence par quatredates exclusives à Rennes, Lille, Luxembourg et Nantes. Ce sera l’occasion de découvrir en live ses nouveaux morceaux, comme Michael Jordan ou WestCoast , où son flow percutant et ses textes bruts prennent toute leur dimension. Da Uzi promet des performances puissantes et authentiques. Ne manquezpas ce rendez-vous pour plonger dans l’univers d’un artiste qui redéfinit les codes du rap français.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE METRONUM 2 Rond Point Mme de Mondonville 31200 Toulouse 31