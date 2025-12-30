DABADOU ET LA FERME ENCHANTEE JOSEPHINE B – NANTES Nantes

DABADOU ET LA FERME ENCHANTEE Début : 2026-02-07 à 11:00. Tarif : – euros.

Que se passe-t-il quand les animaux de la ferme enchantée boivent l’eau de la rivière magique ?Ils se transforment et s’embarquent pour une journée où tout devient possible !Voulez-vous les aider à organiser le plus grand des bals du poulailler ? « Dabadou et la ferme enchantée » est un conte musical interactif pour enfants qui invite petits et grands à découvrir les pensées et émotions de nos amis les animaux. Ce conte promet de faire rêver les plus jeunes et d’enchanter les adultes.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

JOSEPHINE B – NANTES 9 RUE DESCARTES 44000 Nantes 44