DABADOU ET LA FERME ENCHANTEE – LA MAISON BOINOT Niort

DABADOU ET LA FERME ENCHANTEE Début : 2026-03-14 à 11:00. Tarif : – euros.

Que se passe-t-il quand les animaux de la ferme enchantée boivent l’eau de la rivière magique ?Ils se transforment et s’embarquent pour une journée où tout devient possible !Voulez-vous les aider à organiser le plus grand des bals du poulailler ? « Dabadou et la ferme enchantée » est un conte musical interactif pour enfants qui invite petits et grands à découvrir les pensées et émotions de nos amis les animaux. Ce conte promet de faire rêver les plus jeunes et d’enchanter les adultes.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA MAISON BOINOT 41 BOULEVARD MAIN 79000 Niort 79