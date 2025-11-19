DABADOU ET L’ELFE MAGIQUE – JOSEPHINE B – NANTES Nantes

DABADOU ET L’ELFE MAGIQUE Début : 2025-12-27 à 10:30. Tarif : – euros.

Dabadou, le célèbre troubadour, rencontre un elfe mystérieux qui lui ouvre les portes de royaumes enchanteurs.Dans chaque royaume, Dabadou découvre des personnages aussi drôles qu’attachants, chacun avec sa propre mélodie unique.Et vous, êtes-vous prêts à les rencontrer ?« Dabadou et l’elfe magique » est un conte musical pour enfants qui invite petits et grands à voyager à travers des mondes pleins de personnages, de sonorités et d’humour.Ce conte interactif promet de faire rêver les plus jeunes et de ravir les adultes.

JOSEPHINE B – NANTES 9 RUE DESCARTES 44000 Nantes 44