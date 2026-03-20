Dabadou & la ferme enchantée | Spectacle Jeune Public Joséphine B, Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 11:00 – 11:35

Gratuit : non Réservations sur Thamani.fr, ou directement sur place. Tarif unique : 10 €Jeune public – à partir de 2 / 3 ansRéservation conseillée.Billetterie en ligne :https://thamani.fr/dabadouferme/Réservation possible également sur place le jour du spectacle, dans la limite des places disponibles.Ouverture des portes 30 minutes avant la représentation.Durée : 35 minutesSpectacle jeune public. Tout public, Jeune Public, En famille – Age minimum : 2 et Age maximum : 10

Que se passe-t-il quand les animaux de la ferme enchantée boivent l’eau de la rivière magique ? Ils se transforment… et une journée extraordinaire commence ! Dabadou & la Ferme Enchantée est un conte musical participatif porté avec tendresse et énergie par le comédien Damien Mathé, mis en scène par Nilson. Dans cet univers féerique peuplé de canards, cochons, poules et lapins hauts en couleur, les enfants ne sont pas simples spectateurs : ils sont invités à rejoindre l’aventure pour aider Dabadou à organiser le plus grand bal du poulailler que la ferme ait jamais connu !À travers chansons entraînantes, jeux de scène et interactions avec le public, le spectacle invite les tout-petits à explorer leurs émotions, leur imaginaire et le plaisir du partage — le tout dans une atmosphère chaleureuse et bienveillante qui fait briller les yeux des enfants comme des parents. Conçu pour les enfants dès 2 ans, ce spectacle de 45 minutes est une première aventure au théâtre idéale : accessible, joyeuse, et pleine de souvenirs à prolonger à la maison. Une parenthèse enchan­tée en famille, à la Salle Joséphine B. ????

Joséphine B, Nantes Nantes 44000



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