Dabadou & la ferme enchantée | Spectacle Jeune Public, Joséphine B, Nantes, Nantes

Dabadou & la ferme enchantée | Spectacle Jeune Public Samedi 18 avril, 11h00 Joséphine B, Nantes Loire-Atlantique

Réservations sur Thamani.fr, ou directement sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T11:35:00+02:00

Fin : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T11:35:00+02:00

Que se passe-t-il quand les animaux de la ferme enchantée boivent l’eau de la rivière magique ? Ils se transforment… et une journée extraordinaire commence !

Dabadou & la Ferme Enchantée est un conte musical participatif porté avec tendresse et énergie par le comédien Damien Mathé, mis en scène par Nilson. Dans cet univers féerique peuplé de canards, cochons, poules et lapins hauts en couleur, les enfants ne sont pas simples spectateurs : ils sont invités à rejoindre l’aventure pour aider Dabadou à organiser le plus grand bal du poulailler que la ferme ait jamais connu !

À travers chansons entraînantes, jeux de scène et interactions avec le public, le spectacle invite les tout-petits à explorer leurs émotions, leur imaginaire et le plaisir du partage — le tout dans une atmosphère chaleureuse et bienveillante qui fait briller les yeux des enfants comme des parents.

Conçu pour les enfants dès 2 ans, ce spectacle de 45 minutes est une première aventure au théâtre idéale : accessible, joyeuse, et pleine de souvenirs à prolonger à la maison. Une parenthèse enchan­tée en famille, à la Salle Joséphine B.

Joséphine B, Nantes 9 rue descartes, 44000 Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://thamani.fr/dabadouferme/ »}]

Et si les animaux de la ferme se transformaient ? Dabadou vous invite à organiser le plus grand bal du poulailler ! Magie, chansons et fous rires. animaux de la femre magie

Thamani Production