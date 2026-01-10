Dabeull Live Band LDLC Arena Décines-Charpieu
Tarif : 39 – 39 – EUR
Début : 2026-10-31 20:00:00
Le 31 octobre 2026, laissez-vous emporter par le funk de Dabeull Live Band à la LDLC Arena de Lyon-Décines
On October 31, 2026, let yourself be carried away by the funk of Dabeull Live Band at the LDLC Arena in Lyon-Décines
