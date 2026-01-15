Daelly cognac Au coeur de la distillation Deuville Segonzac

Daelly cognac Au coeur de la distillation

Deuville 14 rue de Gâte Pic Segonzac Charente

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de 1 à 5 personnes puis pour 6 personnes et plus.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-01

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-01

Exploration de la distillerie et du chai de vieillissement des eaux-de-vie de cognac au sein du Domaine de La Plante du Roy, à Segonzac. Caroline vous accueille avec un circuit vivant et participatif où tous vos sens seront sollicités.

Deuville 14 rue de Gâte Pic Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 88 23 82 contact@cognac-daelly.fr

English : Daelly cognac At the heart of distillation

Explore the distillery and cognac aging cellars at Domaine de La Plante du Roy in Segonzac. Caroline welcomes you with an engaging and interactive tour that will awaken all your senses.

