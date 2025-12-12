DAFNE KRITHARAS – ESPACE CULTUREL CAPELLIA La Chapelle Sur Erdre

DAFNE KRITHARAS Début : 2026-04-02 à 20:00. Tarif : – euros.

ESPACE CULTUREL CAPELLIA PRÉSENTE : DAFNE KRITHARASChanteuse et compositrice franco-grecque, Dafné Kritharas est beaucoup plus que ça. De cette musicienne autodidacte émane une puissance rare, claire et sombre à la fois. Dans ses compositions tour à tour mélancoliques et épiques, elle mêle les influences, faisant résonner les musiques traditionnelles méditerranéennes ou les notes classiques comme le rock alternatif. Entourée de quatre instrumentistes aux répertoires multiples, elle nous entraîne dans un voyage envoûtant et initiatique, peuplé d’histoires intemporelles.Informations pratiques :Tout publicDurée : 1h30Capellia ouvre les portes du hall 45 minutes avant le spectacle. Le spectacle commence à l’heure. Les retardataires accéderont à la salle accompagnés par une hôtesse et ne pourront prétendre occuper la place numérotée indiquée sur leur billet. Parfois, à la demande des artistes, les retardataires ne sont pas acceptés.Merci d’éteindre les téléphones, de ne prendre ni photo ni vidéo et de ne pas boire ou grignoter dans la salle.Un bar est ouvert 45 minutes avant et 1 heure après la représentation.Bus : ligne 96 arrêt La Côte ou ligne 86 arrêt Capellia

ESPACE CULTUREL CAPELLIA CHEMIN DE ROCHE BLANCHE 44240 La Chapelle Sur Erdre 44