DAFNE KRITHARAS Le Rocher de Palmer Cenon

DAFNE KRITHARAS Jeudi 4 décembre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Début : 2025-12-04T20:30:00 – 2025-12-04T23:30:00

Fin : 2025-12-04T20:30:00 – 2025-12-04T23:30:00

Un peu bretonne par sa mère, un peu grecque par son père… Les mythes et légendes coulent visiblement dans les veines de Dafné Kritharas. Son répertoire déborde de chansons anciennes, grecques, séfarades, bosniaques, arméniennes, turques, qu’elle enrichit désormais de compositions originales. Un croisement de styles entre Moyen-Orient, jazz et classique, mâtiné d’une électro inquiétante, festive, ou exaltante. Odes mélancoliques à la terre natale, complaintes de l’âme marquée par l’exil ou célébration fougueuse de la vie et de la mer, qu’elle anime d’une intensité émotionnelle hypnotique. Sa voix lumineuse et souvent déchirante aborde nos rivages avec un 3e album (parution rentrée 2025) et, d’un souffle, nous envoûte !

Dernière sortie : Xapa (single), 2024, Ano Kato

LINE UP

Dafné Kritharas : chant / Camille El Bacha : piano / Milàn Tabak : batterie / Paul Barreyre : guitare, chant, bouzouki / Pierre-Antoine Despatures : contrebasse

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

