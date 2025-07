Daga’Noz : Balade et Bal interculturels Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes Rennes

Gratuit

Dans le cadre de Cet été à Rennes, une balade interculturelle en chanson dans les rues du quartier de Villejean aura lieu samedi 30 août suivi d’un bal interculturel au Parquet de Bal…

### **La journée interculturelle est de retour dans le quartier de Villejean…**

Rejoignez-nous lors d’une balade chantée pour aller à la rencontre des résidents du quartier et découvrez tout un pan culturel de Bretagne, de Mayotte et d’autres cultures.

_Des chants bretons ou gallo aux percussions mahoraises, il y a de quoi surprendre !_

Des temps de pauses sont prévus sur plusieurs places du quartier pour vous inviter à rejoindre la danse, écouter un conte ou une prestation. Cette balade se terminera au Parquet de Bal pour un temps festif autour d’un barbecue. Des initiations aux danses mahoraises et bretonnes suivies d’un bal interculturel seront alors proposés. Venez découvrir la gastronomie, les danses et les musiques des cultures présentes.

Ce temps fort de rencontre interculturelle est organisé dans le cadre de Cet été à Rennes par le Cercle Celtique de Rennes en partenariat avec l’association Bretagne Chigoma et le Centre Social de Villejean.

Alors rendez-vous au Cercle Celtique de Rennes à 15h pour marcher, chanter et danser ensemble avec plusieurs animations surprises ou à partir de 19h au Parquet de Bal pour une soirée interculturelle.

ℹ️ Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse : [contact@ccrennes.bzh](mailto:contact@ccrennes.bzh) ou pendant les horaires d’ouverture de l’accueil au 02 99 54 36 45.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-30T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-30T23:59:00.000+02:00

Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes 26 av. Charles et Raymonde Tillon, Ferme de la Harpe, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine