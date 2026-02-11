Daglan fait son carnaval Daglan
Daglan fait son carnaval Daglan samedi 21 février 2026.
Daglan fait son carnaval
Salle des fêtes Daglan Dordogne
Samedi 21 Février Carnaval à Daglan
15h00: Défilé Carnavalesque
16h30: Goûter des enfants
20h00: Repas (apéritif-potage/chabrol-mique au pain et ses légumes-petit salé-salade verte-fromage-dessert-café
Réservations au 07 85 25 00 63 ou 06 77 28 69 92
Salle des fêtes Daglan 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 28 69 92
English : Daglan fait son carnaval
4 pm Parade
5:30 p.m. Petassou judging
8 p.m. Dinner and costume ball (election for best costume)
10 p.m. Free concert
