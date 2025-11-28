DAGOBA SMASH HIT COMBO – L’AUTRE CANAL Nancy
DAGOBA SMASH HIT COMBO – L’AUTRE CANAL Nancy vendredi 28 novembre 2025.
DAGOBA SMASH HIT COMBO Début : 2025-11-28 à 20:00. Tarif : – euros.
DAGOBA SMASH HIT COMBO Première PartieVendredi 28 novembre 2025, L’Arche à Villerupt s’apprête à vibrer comme jamais avec deux poids lourds du métal français : dagoba et Smash Hit Combo. Une soirée explosive, un choc de puissance et d’énergie, entre métal incisif et rap métal.
L’AUTRE CANAL BOULEVARD D’AUSTRASIE – 54000 Nancy 54