Daiistar • Bluemaria SUPERSONIC Paris

Daiistar • Bluemaria SUPERSONIC Paris vendredi 31 octobre 2025.

DAIISTAR (22h30)

(Alt indie – Austin US)

DAIISTAR est un groupe de musique alternative indie formé à Austin, au Texas, au printemps 2020. Le groupe s’inspire de l’ère néo-psychédélique des années 80 et 90 (The Jesus and Mary Chain, Spacemen 3, Primal Scream) et la propulse dans le futur avec des synthétiseurs modulés, des guitares lourdes, des lignes de basse rebondissantes et des refrains en spirale, créant un mélange narcotique de bruit et de mélodie. DAIISTAR a enregistré son premier album studio produit par Alex Maas de The Black Angels et mixé par James Petralli de White Denim à l’été 2021. Le groupe a signé avec le label britannique Fuzz Club Records et son premier album GOOD TIME est sorti le 8 septembre 2023. L’album est disponible en vinyle, y compris une édition exclusive Levitation, ainsi qu’en CD et en version numérique. DAIISTAR s’est produit au SXSW, au Levitation Austin, au Levitation France, à l’Austin Psych Fest, au Barcelona Psych Fest, au KEXP, au KUTX et a fait des tournées avec The Black Angels, The Brian Jonestown Massacre et The Dandy Warhols. Le 10 mai 2024, DAIISTAR a sorti un single 7″ 45 tours en édition limitée intitulé « Clear », avec en face B le remix de Peter Kember, cofondateur de Spacemen 3 alias SONIC BOOM, du titre « Velvet Reality » issu de l’album « Good Time ».

https://daiistar.bandcamp.com/music

https://www.youtube.com/watch?v=h2dJmN9tJJE

BLUEMARIA (21h30)

(Alt rock – Paris, FR)

BLUEMARIA est une entité musicale mouvante. Leur musique plonge lʼauditeur dans un monde qui semble tout engloutir sur son passage. Un voyage intense et immersif, entre murs de sons denses et oppressants et moments suspendus. Leur son sʼappuie sur des performances habitées et des structures dynamiques, où lʼon retrouve des influences comme Archive, Wolf Alice ou Alt-J.

Les 3 influences : Alt-j, Archive & Massive Attack

https://open.spotify.com/…/6HqWOD4m5IDTmX7ZwzY3ba…

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Vendredi 31 octobre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… The Stone Roses, Primal Scream & The Jesus and Mary Chain

Le vendredi 31 octobre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-31T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-01T00:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-31T19:00:00+02:00_2025-10-31T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/4JxrBPzvn https://fb.me/e/4JxrBPzvn