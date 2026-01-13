DAISY TRIO CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes
DAISY TRIO CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes samedi 31 janvier 2026.
DAISY TRIO
CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Le Café le Pot aux roses vous invite au concert du Daisy trio !
Daisy trio !
Restauration sur place Wilfrid et Daisy Arexis, véritables légendes de nos montagnes, musiciens dans l’âme, clôturerons ce mois de janvier en… beauté évidemment ! .
CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie lepotauxroses31@gmail.com
English :
Café le Pot aux roses invites you to a concert by the Daisy trio!
L’événement DAISY TRIO Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-01-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE