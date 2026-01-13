DAISY TRIO CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes

DAISY TRIO

CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Le Café le Pot aux roses vous invite au concert du Daisy trio !

Restauration sur place Wilfrid et Daisy Arexis, véritables légendes de nos montagnes, musiciens dans l’âme, clôturerons ce mois de janvier en… beauté évidemment ! .

CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie lepotauxroses31@gmail.com

English :

Café le Pot aux roses invites you to a concert by the Daisy trio!

