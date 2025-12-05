TRIAL INDOOR INT. DE TOULOUSE – ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse

TRIAL INDOOR INT. DE TOULOUSE Début : 2026-01-16 à 20:00. Tarif : – euros.

TRIAL INDOOR INTERNATIONAL DE TOULOUSE ZENITH TOULOUSE METROPOLE TRIAL INDOOR INTERNATIONAL – ZÉNITH DE TOULOUSE – 16 JANVIER 2026Réputé comme le plus beau Trial Indoor au monde, grâce à son décor thématique et spectaculaire et à un show lumière époustouflant, le Trial Indoor International revient au Zénith de Toulouse, vendredi 16 janvier 2026 à 20h, pour une 35e édition.Rendez-vous pour une soirée d’exception, mêlant adrénaline, maîtrise technique et grand spectacle, avec la présence des meilleurs pilotes mondiaux de la discipline. LE TRIAL INDOOR :Une discipline qui se pratique en moto de nature très impressionnante, ce sport mélange équilibre, vitesse, agilité et précision.Le but ? Franchir des zones composées d’obstacles sans poser les pieds à terre. Un spectacle sportif aussi impressionnant que captivant ! Au programme : Les meilleurs pilotes au monde de la discipline, des obstacles XXL, des franchissements extrêmes, des sauts millimétrés, une maîtrise absolue, et une lutte pour la victoire finale !LES MEILLEURS PILOTES AU MONDEListe des pilotes : à venirPOUR TOUS LES PUBLICS :Un spectacle sportif spectaculaire, accessible même aux non-initiés. Petits et grands seront émerveilles par cette discipline hors norme. UNE AMBIANCE UNIQUEPlongez dans une atmosphère électrisante : Son, lumière, musique rythmée et animations : tout est réuni pour vous offrir une soirée inoubliable ! Chaque année, un thème unique et original transforme le Zénith de Toulouse, contribuant à faire du Trial Indoor de Toulouse le plus beau Trial Indoor au monde. INFOS SUPPLÉMENTAIRESHoraires : Début du show à 20h Ouverture des portes à 18h30Durée : Entre 2h30 et 3h (entracte comprise)Pas de gratuitéTarif enfant = Pour les – de 12 ans

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 AVENUE RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31