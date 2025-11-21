DAJAK – LE REX DE TOULOUSE Toulouse

DAJAK Début : 2025-11-21 à 19:30. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : DAJAKDajak fait partie de ces artistes uniques et inclassables. Poète mystérieux de la scène francophone à la plume et au jeu de guitare si singulier, ses ballades hypnotisantes qui mêlent rap, ambient, folk et rock progressif ont su le hisser parmis les artistes les plus novateurs de sa génération.Ses représentations se font rares, et pour cause, Dajak sur scène ce n’est pas qu’un concert, c’est un voyage, une expérience spirituelle qui nous marque.Le chanteur et ses musiciens, entourés de machines et d’instruments, nous transportent dans des ré-arrangements planant et délicats.Mêlant avant-garde et sonorités 70’s, Dajak nous propose un écrin pour se reconnecter avec ses émotions.PMR : shop@bleucitron.net

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE REX DE TOULOUSE 15 AV HONORE SERRES 31000 Toulouse 31