Dakar Court – Soirée courts métrages Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-27 18:30 – 20:30

Gratuit : non Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Depuis 5 ans, l’espace Cosmopolis accueille l’équipe du festival Dakar Court et invite les Nantais.e.s à découvrir 3 courts-métrages issus de la compétition officielle et primés lors de la dernière édition du festival dakarois, en décembre 2025. 3 courts métrages sont à l’affiche de cet événement : C’ÉTAIT BIENde Linda LOSénégal, 202418 minutesBordeaux, 1987, la veille de Noël. Linda (cinq ans), Biram (neuf ans) et Roger (vingt ans) vivent loin de leur mère restée au Gabon. Tandis que l’aîné s’accorde une escapade le temps d’un week-end, les deux petits, livrés à eux-mêmes, découvrent la neige et s’exposent à tous les dangers.Grand Prix National LE SERMENT DE BOUKARYde Sagou BANOUBurkina Faso, 202313 minutesDans un petit village d’Afrique de l’Ouest pendant la période coloniale, Boukary et Minata, jeunes amoureux, vivent une passion profonde. Ils envisagent de se marier à la fin des récoltes. Cependant, leur projet est brusquement compromis par l’annonce de l’arrivée des colonisateurs européens. Boukary est alors choisi pour diriger une troupe de jeunes combattants mobilisés par le roi afin de protéger le village contre cette menace. Ainsi, un conflit émerge entre leurs rêves romantiques et les défis imposés par la mission cruciale de Boukary.Prix Meilleur Film d’école LE REFUSde Meissa WADESénégal, 202422 minutesThiora voit son monde s’écrouler lorsqu’on lui annonce la mort de son fils aîné, disparu en mer alors qu’il tentait la traversée. Refusant de croire à la disparition de son enfant, elle se réfugie dans le déni.Prix GREC/France Télévisions

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



