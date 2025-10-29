Avec The Spirit of 3, Christophe Dal Sasso, en collaboration avec la saxophoniste/chanteuse américaine Shekinah Rodz, nous amène là où ne l’attendait pas, quoi que le compositeur insatiable ne s’égare jamais trop loin de ses amours premières, le jazz et le répertoire classique.

Riche de ses écritures passées pour des big band, des chœurs ou des orchestrations symphoniques, il signe là un répertoire aussi profond que festif, au croisement des rythmes méditerranéens, africains et indiens, avec son ensemble de sept instrumentistes et une chanteuse/percussionniste.

Trois, encore. Chiffre décidément fondamental qui vient exalter tout ce que nous avons de binaire, nos bras, nos yeux, nos oreilles et jusqu’aux battements de nos cœurs.

Trois, pour dire la naissance, la vie, la mort. Mais surtout la vie ! Alors, la transe fut… L’intuition a ceci de fantastique qu’il lui arrive souvent de voir juste…

Christophe Dal Sasso flûtes/compos/arrangts

Shekinah Rodz voix/flûte/sax/percus

Vincent Lafont claviers

Raphael Illes sax ténor

Jerry Edwards trombone

Manuel Marchès cbasse

Karl Jannuska batterie

Nadia Tighidet percus/voix

Christophe Dal Sasso, en collaboration avec Shekinah Rodz, nous amène là où ne l’attendait pas le jazz et le répertoire classique.

Le samedi 14 février 2026

de 19h30 à 21h00

Le samedi 14 février 2026

de 21h30 à 23h15

payant Tarif réduit – Demandeurs d’emploi, – 26 ans, étudiants de conservatoire / écoles de musique : 10 EUR

Tarif sur place : 30 EUR

Tarif Adhérents Paris Jazz Club – sur présentation d’un justificatif : 20 EUR

Tarif Web : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-14T20:30:00+01:00

fin : 2026-02-14T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-14T19:30:00+02:00_2026-02-14T21:00:00+02:00;2026-02-14T21:30:00+02:00_2026-02-14T23:15:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.facebook.com/lebaisersale