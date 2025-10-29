DAL SASSO & SHEKINAH RODZ OCTET – « SPIRIT OF 3 » Le Baiser Salé Paris
DAL SASSO & SHEKINAH RODZ OCTET – « SPIRIT OF 3 » Le Baiser Salé Paris samedi 14 février 2026.
Avec The Spirit of 3, Christophe Dal Sasso, en collaboration avec la saxophoniste/chanteuse américaine Shekinah Rodz, nous amène là où ne l’attendait pas, quoi que le compositeur insatiable ne s’égare jamais trop loin de ses amours premières, le jazz et le répertoire classique.
Riche de ses écritures passées pour des big band, des chœurs ou des orchestrations symphoniques, il signe là un répertoire aussi profond que festif, au croisement des rythmes méditerranéens, africains et indiens, avec son ensemble de sept instrumentistes et une chanteuse/percussionniste.
Trois, encore. Chiffre décidément fondamental qui vient exalter tout ce que nous avons de binaire, nos bras, nos yeux, nos oreilles et jusqu’aux battements de nos cœurs.
Trois, pour dire la naissance, la vie, la mort. Mais surtout la vie ! Alors, la transe fut… L’intuition a ceci de fantastique qu’il lui arrive souvent de voir juste…
Christophe Dal Sasso flûtes/compos/arrangts
Shekinah Rodz voix/flûte/sax/percus
Vincent Lafont claviers
Raphael Illes sax ténor
Jerry Edwards trombone
Manuel Marchès cbasse
Karl Jannuska batterie
Nadia Tighidet percus/voix
Le samedi 14 février 2026
de 19h30 à 21h00
Le samedi 14 février 2026
de 21h30 à 23h15
payant Tarif réduit – Demandeurs d’emploi, – 26 ans, étudiants de conservatoire / écoles de musique : 10 EUR
Tarif sur place : 30 EUR
Tarif Adhérents Paris Jazz Club – sur présentation d’un justificatif : 20 EUR
Tarif Web : 25 EUR Tout public.
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris
