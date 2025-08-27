Dalerci Quartet Apéro Cult’ Rue Saint-Martin Louvigné-du-Désert

Rue Saint-Martin Centre Culturel Jovence Louvigné-du-Désert Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-05 19:00:00

fin : 2026-03-05

2026-03-05

Le quartet de JR Dalerci vous propose de partager son univers musical et poétique. On y découvre les textes des grands poètes portugais et brésiliens du XVe au XXe siècle sur des compositions originales. Un Apéro Cult’ qui vous fera voyager au Brésil au rythme de la bossa nova. Venez vous réchauffer au Club de Jovence ! .

Rue Saint-Martin Centre Culturel Jovence Louvigné-du-Désert 35420 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 98 50 08

