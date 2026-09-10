Dali Monts-sur-Guesnes
samedi 24 avril 2027 · Monts-sur-Guesnes
Informations pratiques
Monts-sur-Guesnes
Dali
Théâtre de la Montjoie Monts-sur-Guesnes Vienne
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-24 20:30:00
fin : 2027-04-24
Date(s) :
2027-04-24
Le spectacle hommage à Dalida
Plongez dans l’univers intemporel d’une icône inoubliable à travers un spectacle hommage vibrant dédié à Dalida, par Bruno, artiste performeur
et imitateur visuel et vocal. De ses débuts lumineux à ses années de gloire, ce
spectacle retrace avec émotion et élégance le parcours d’une artiste hors du
commun. Brune mystérieuse, blonde solaire puis rousse flamboyante, chaque
métamorphose devient un tableau, révélant une nouvelle facette de sa personnalité et de sa carrière. Porté par des interprétations chantées en live, le spectacle revisite ses plus grands succès avec justesse et passion.
Entouré de danseurs et porté par une mise en scène soignée, Bruno redonne
vie à la diva, entre glamour, intensité et fragilité. Chaque chanson raconte une
époque, une émotion, un instant de vie.
Bien plus qu’un hommage, ce spectacle est une déclaration d’amour à une légende .
Théâtre de la Montjoie Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 37 46 29
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English : Dali
L’événement Dali Monts-sur-Guesnes a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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