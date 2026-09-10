Informations pratiques

Monts-sur-Guesnes

Dali

Théâtre de la Montjoie Monts-sur-Guesnes Vienne

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-24 20:30:00

fin : 2027-04-24

Date(s) :

2027-04-24

Le spectacle hommage à Dalida

Plongez dans l’univers intemporel d’une icône inoubliable à travers un spectacle hommage vibrant dédié à Dalida, par Bruno, artiste performeur

et imitateur visuel et vocal. De ses débuts lumineux à ses années de gloire, ce

spectacle retrace avec émotion et élégance le parcours d’une artiste hors du

commun. Brune mystérieuse, blonde solaire puis rousse flamboyante, chaque

métamorphose devient un tableau, révélant une nouvelle facette de sa personnalité et de sa carrière. Porté par des interprétations chantées en live, le spectacle revisite ses plus grands succès avec justesse et passion.

Entouré de danseurs et porté par une mise en scène soignée, Bruno redonne

vie à la diva, entre glamour, intensité et fragilité. Chaque chanson raconte une

époque, une émotion, un instant de vie.

Bien plus qu’un hommage, ce spectacle est une déclaration d’amour à une légende .

Théâtre de la Montjoie Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 37 46 29

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English : Dali

L’événement Dali Monts-sur-Guesnes a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Pays Loudunais